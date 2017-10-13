Виктория Дайнеко в ярости из-за того, что бывший муж показал в сети их дочь

Знаменитая российская певица Виктория Дайнеко была шокирована поступком своего бывшего мужа Дмитрия Клеймана.

Мужчина опубликовал на своей страничке в соцсети снимок с их маленькой дочкой, которую Виктория тщательно скрывает от чужих глаз. Оказалось, что у артистки есть веская причина прятать ребенка. Дайнеко сообщила, что много лет за ней следят люди, которые желают ей "всего самого ужасного".

Как уточняет "7 Дней", певица иногда боится за себя и, естественно, за малышку. Именно поэтому молодая мать не хотела, чтобы в интернете появился "даже мизинец" девочки.