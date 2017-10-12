В Москве умер бывший муж певицы Маши Распутиной Владимир Ермаков. Мужчина скончался на 74-м году жизни еще неделю назад. Артистка бывшего супруга, отца своей первой дочери Лидии в последний путь не провожала.

О кончине Ермакова рассказал муж Распутиной бизнесмен Виктор Захаров. По словам Захарова, Ермаков и Распутина были приглашены на телепрограмму "На самом деле", которую на Первом канале ведет Дмитрий Шепелев. Съемка не состоялась. Маша Распутина отказалась от участия в программе "На самом деле".

Вероятно, авторы программы хотели узнать об отношениях певицы и бывшего мужа, а она не захотели откровенничать.

Захаров рассказал изданию СтарХит: "Знаете, при каких обстоятельствах он умер? Прям на передаче у Шепелева, пришел Машу обливать грязью. Когда поняла, что они не соблюдают условия, она встала и ушла. А ему отказали в гонораре. Они вызвали скорую и привезли его умершего домой к сожительнице. Сегодня ее пригласили, чтобы она подтвердила, что он умер дома. Они и мне позвонили".