Певец Шура представил себя мэром Екатеринбурга

Известный в 90-х шоумен Александр Медведев, выступающий под псевдонимом "Шура", гуляя по Екатеринбургу, сфотографировался на фоне администрации города, сопроводив фото комментарием "Чем я не глава?".

Фото он выложил в Instagram. Фанаты начали оживленно комментировать фантазию своего кумира стать мэром уральской столицы. Помимо этого, Шура погулял по центру города и посетил гастроли Дмитрия Маликова.