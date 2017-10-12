Бывший муж Виктории Дайнеко опубликовал фото с подросшей дочкой

Бывший муж певицы Виктории Дайнеко опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram снимок с маленькой дочерью.

Вероятно, мать ребенка придет в ярость, поскольку она еще ни разу не показывала малышку в сети. Недавно у девочки был день рождения, и Дмитрий Клейман впервые за длительное время решил увидеться с ней. Отец обрезал снимок, однако поклонники увидели ножки и ручки ребенка.

Интересно, что фотографию молодой мужчина опубликовал не в честь дня рождения дочки, а в честь собственного праздника – ему исполнилось 23 года.