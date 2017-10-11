Марат Башаров разоблачил банду мошенников, прикрывавшуюся его именем

Ведущий программы «Битва экстрасенсов» Марат Башаров обратился к телезрителям с важным объявлением. Артист рассказал, что во время шоу лично разоблачил банду шарлатанов, которая обманывала граждан, прикрываясь его именем.

Они с командой магов провели расследование по адресу, указанному как «Центр экстрасенсорики Марата Башарова», там оказался ОВД. Артист написал соответствующее заявление в полицию, однако, даже спустя полгода, так и не получил ответ. Марат Башаров призывает граждан проявлять бдительность.

Артист также рассказал в одном из выпусков передачи, как отличить настоящего мага от мошенника. По его словам, если экстрасенс выглядит просто и не пытается сразу что-то доказать, чем-то удивить, напугать, как правило, такой участник доходит до финала.