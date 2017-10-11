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Марат Башаров разоблачил банду мошенников, прикрывавшуюся его именем

11 октября 2017, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

Марат Башаров разоблачил банду мошенников, прикрывавшуюся его именем
globallookpress.com

Ведущий программы «Битва экстрасенсов» Марат Башаров обратился к телезрителям с важным объявлением. Артист рассказал, что во время шоу лично разоблачил банду шарлатанов, которая обманывала граждан, прикрываясь его именем.

Они с командой магов провели расследование по адресу, указанному как «Центр экстрасенсорики Марата Башарова», там оказался ОВД. Артист написал соответствующее заявление в полицию, однако, даже спустя полгода, так и не получил ответ. Марат Башаров призывает граждан проявлять бдительность.

Артист также рассказал в одном из выпусков передачи, как отличить настоящего мага от мошенника. По его словам, если экстрасенс выглядит просто и не пытается сразу что-то доказать, чем-то удивить, напугать, как правило, такой участник доходит до финала.

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Для русских в Кремниевой долине  настали нелёгкие времена

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Цены на гречку скоро рухнут

Цены на гречку скоро рухнут

По мнению экспертов зернового рынка, в ближайшее время в России возможно грандиозное падение цен на гречиху. Дело в том, что, по данным Минсельхоза, в этом году наша страна соберёт рекордный урожай гречихи.

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Большой театр и «Метрополитен-опера» подружились

Большой театр и «Метрополитен-опера» подружились

Эта новость стала настоящей сенсацией, так как речь идёт не об обменных гастролях, а о совместных постановках. Два крупнейших мировых театра осуществят на своих сценах постановки трёх оперных спектаклей – «Аида», «Саломея» и «Лоэнгрин».

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Германия предупреждает о новом глобальном кризисе

Германия предупреждает о новом глобальном кризисе

В последнее время министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заметно нервничает – по его мнению, нынешняя финансовая политика, которую проводят центральные банки стран Запада, наверняка приведёт к новому мировому кризису. Сейчас на рынках формируются огромные денежные пузыри.

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Американская авиация  не сможет летать над Сирией

Американская авиация  не сможет летать над Сирией

Продолжается усиление российской группировки ПВО в Сирии. После неожиданного американского удара крылатыми ракетами «Томагавк» по этой стране медлить нельзя. По информации, просочившейся в западные СМИ, не так давно Россия развернула в Сирии второй дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

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Общий вылов приближается к 4 млн тонн

Общий вылов приближается к 4 млн тонн

На начало октября общий вылов всех российских рыбаков достиг 3, 8 млн т водных биоресурсов. Это на 34, 3 тыс. т, или почти на процент больше прошлогоднего показателя. Уловы российских рыбаков растут все последние годы и пока не думают останавливаться.

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Ученые узнали главный страх жителей США

Ученые узнали главный страх жителей США

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О прошлом, настоящем и будущем России, её месте в этом Мире

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В последнее время западные СМИ пестрят сенсационными новостями. Пишут, что русские хакеры взломали смартфоны военных НАТО в Польше и странах Балтии. Сообщают о том, что Минобороны РФ получило доступ к программному обеспечению киберзащиты Пентагона. Пугают новейшим русским супероружием

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Вычитать, приумножать…

Вычитать, приумножать…

С 1 сентября 2017 года во всех школах РФ появился предмет под названием «Финансовая грамотность». Школьников всех возрастов по задумке авторов идеи в ходе этих уроков должны научить элементарным навыкам разумного обращения с деньгами и тем самым предостеречь от проблем во взрослой жизни

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Сыроедение – путь к омоложению?

Сыроедение – путь к омоложению?

Можно ли поддерживать отличное здоровье и при этом не тратить бешеные деньги на врачей и дорогостоящие процедуры и препараты? В это сложно поверить, да и сама редакция «АН» не верила, пока в гости к нам не пришёл Алексей ЯТЛЕНКО – известный сыроед и бодибилдер со стажем тренировок порядка 40 лет

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Уравнение с девятью неизвестными

Уравнение с девятью неизвестными

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Профсоюзы на льду

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Им бы таймы первые взять и отменить

Им бы таймы первые взять и отменить

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