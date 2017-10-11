Ольга Бузова сравнила себя с Мадонной и Рианной

Известная телеведущая и новоиспеченная певица Ольга Бузова разозлилась из-за того, что некоторые ее наряды называют чрезмерно откровенными и даже вульгарными.

Звезда ответила недоброжелателям, которые высказались о ее костюме на премии Music Box. По мнению Ольги, выбранное платье было по-настоящему красивым и соблазнительным, передает StarHit.

Бузова также добавила, что Мадонне, Рианне и Бейонсе никто не говорит, что они выглядят вульгарно на красных дорожках и во время концертов. Певица подчеркнула, что она не только артистка, но также молодая свободная женщина и имеет право выглядеть привлекательно. Ольга добавила, что у нее шикарная фигура, которую надо демонстрировать.