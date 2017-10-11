Рождение сына изменило отношение Собчак к детям

Ксения Собчак рассказала, что после рождения сына Платона ей пришлось пересмотреть все свои взгляды на жизнь. Она призналась, что теперь любит детей, рассказала о своём муже Максиме и сыне Платоне.

Теперь у Ксении в приоритете побольше времени провести с малышом, а еще она куда лояльнее стала относиться к другим детям. «Я начала заглядывать в коляски, задавать вопросы: “Кто это тут у нас?” “Сколько лет?”. Я же всегда ненавидела тех, кто делает подобное. И по сей день ненавижу», - процитировал Собчак Glamour.

Также Собчак рассказала, что воспитывает Платона не так, как её воспитывали родители. Её мама над ребёнком «охает». Ксения считает, что такой метод воспитания не является правильным. Она поняла это из прочитанной литературы о воспитании детей.

С актером Максимом Виторганом Собчак познакомилась лично за три месяца до свадьбы и, прежде всего, была поражена его взглядом на мир.

Ксения характеризует мужа Максима Виторгана как скромного и совершенно не эгоцентричного человека и считает, что их интересы очень похожи. По поводу разницы в доходах супруга, Ксения ответила, что Максим на свои заработки способен оплатить образование детей, обеспечить себя и всегда оплатить счет в ресторане.