Экс-возлюбленная Василия Степанова рассказала о его истериках
11 октября 2017, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая возлюбленная российского актера Василия Степанова решила рассказать, какие проблемы, по ее мнению, есть у молодого мужчины.
Девушка заявила, что артист всегда вел себя довольно странно, в частности, иногда по ночам вскакивал с постели и носился по квартире, сшибая двери. Как сообщает StarHit, ссылаясь на слова Дарьи Егоровой, у Василия часто бывали вспышки агрессии, о которых он впоследствии не хотел говорить.
Экс-возлюбленная Степанова также отметила, что он устраивал истерики и в Щукинском училище, а однажды даже выбил в здании дверь.
В настоящий момент неизвестно, действительно ли звезда фильма "Необитаемый остров" вел себя столь эксцентрично, или молодая женщина преувеличивает.