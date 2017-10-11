Экс-возлюбленная Василия Степанова рассказала о его истериках

Бывшая возлюбленная российского актера Василия Степанова решила рассказать, какие проблемы, по ее мнению, есть у молодого мужчины.

Девушка заявила, что артист всегда вел себя довольно странно, в частности, иногда по ночам вскакивал с постели и носился по квартире, сшибая двери. Как сообщает StarHit, ссылаясь на слова Дарьи Егоровой, у Василия часто бывали вспышки агрессии, о которых он впоследствии не хотел говорить.

Экс-возлюбленная Степанова также отметила, что он устраивал истерики и в Щукинском училище, а однажды даже выбил в здании дверь.

В настоящий момент неизвестно, действительно ли звезда фильма "Необитаемый остров" вел себя столь эксцентрично, или молодая женщина преувеличивает.