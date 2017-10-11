Мария Максакова объяснила, почему не забирает у бывшего мужа сына и дочь
11 октября 2017, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая российская оперная певица, вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала, почему до сих пор не забрала у экс-супруга Владимира Тюрина своих старших детей.
По словам женщины ее сын Илья и дочь Людмила в настоящий момент находятся с отцом и не изъявляют желания возвращаться к матери. Максакова подчеркнула, что не намерена идти против воли детей и добавила, что в случае привлечения Тюрина к ответственности, она, конечно, заберет их назад, передает StarHit.
Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следствию удалось установить всех заказчиков и исполнителей убийства Дениса Вороненкова. Фактическим организатором преступления признан Владимир Тюрин, который, однако, категорически отрицает свою причастность к данному делу.