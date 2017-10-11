Ольга Бузова оскорбила своих обидчиков

Телеведущая и певица Ольга Бузова жестко высказалась в адрес своих обидчиков.

По мнению знаменитости, в настоящий момент в шоу-бизнесе любой, кто хочет "засветиться", пытается нанести ей оскорбление. Бузова заметила, что чаще всего о ней нелестно отзываются персонажи, о которых редко вспоминают – они якобы пытаются таким образом напомнить о себе. Ольга добавила, что может понять недовольство некоторых женщин, однако злость мужчин ее искренне удивляет.

Новоиспеченная артистка назвала таких личностей "шакалами", выбравшими ее в качестве "девушки для битья", передает "7 Дней".