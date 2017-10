Две звезды Голливуда рассказали о домогательствах продюсера Вайнштейна

Две известные голливудские актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу рассказали о домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейн. Признания звезд Голливуда во вторник, 10 октября, опубликовала The New York Times.

Джоли призналась, что к нее был плохой опыт с Харви Вайнштейном, она решила сама никогда больше с ним не работать и предостерегала других актриса, которые намеревались с ним сотрудничать.

Гвинет Пэлтроу была приглашена Вайнштейном на главную роль в фильме "Эмма". Ей было 22 года. Перед началом съемок продюсер пригласил ее в свой номер в отеле. Там он начал к ней прикасаться и предложил сделать массаж. Гвинет Пэлтроу утверждает, что от предложения отказалась, а продюсер угрожал ей, чтобы она никому не рассказывала.

"Я была ребенком, меня наняли, я была в ужасе", — рассказала актриса.

Анджелина Джоли считает, что такое поведение по отношению к женщинам недопустимо.

Продюсерская компания The Weinstein Co уволила сопредседателя Харви Вайнштейна после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин.

О том, что продюсер заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в сексуальных домогательствах на протяжении 30 лет, ранее написала газета New York Times.