Фанаты осудили Викторию Лопыреву за внешний вид в ОАЭ
10 октября 2017, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]
Разместив в Instagram фотопубликацию с отдыха в Эмиратах, Виктория Лопырева подверглась критике со стороны фолловеров. Пользователи Сети раскритиковали откровенное бикини Виктории, которое явно неуместно в этой стране.
Виктория Лопырева вспомнила свою поездку на курорт, выложив в микроблог фотографию в купальнике. Вот только многие сочли его слишком сексуальным. В комментариях к фото фанаты ведущей удивились тому, что она не носит хиджаб. Поклонники посчитали, что Виктория не уважает чужие традиции.