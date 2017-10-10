Фанаты осудили Викторию Лопыреву за внешний вид в ОАЭ

Разместив в Instagram фотопубликацию с отдыха в Эмиратах, Виктория Лопырева подверглась критике со стороны фолловеров. Пользователи Сети раскритиковали откровенное бикини Виктории, которое явно неуместно в этой стране.

Виктория Лопырева вспомнила свою поездку на курорт, выложив в микроблог фотографию в купальнике. Вот только многие сочли его слишком сексуальным. В комментариях к фото фанаты ведущей удивились тому, что она не носит хиджаб. Поклонники посчитали, что Виктория не уважает чужие традиции.