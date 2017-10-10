Галкин показал видео «безумного чаепития» Лизы и Гарри

Галкин разместил на своей странице видео, где решил показать, как его дети общаются между собой. На записи видно, как Гарри и Лиза сидят за столом и попивают чай, что-то активно обсуждая и устраивая дискуссии.

«Безумное чаепитие. Часть 1 "Да чего мы нервниЧАЕм!" Гарик с Лизой решили пообщаться за чашкой чая. Продолжение следует...», — подписал ролик Максим Галкин.

Брат похвалился перед сестрой, что скоро поедет в Италию и привезет оттуда много друзей. В ответ на это девочка передразнила его и заявила, что тоже туда поедет и привезет своих подружек-«суперменок».

Максим Галкин не радуется перспективе знакомства с будущими ухажерами своей дочери Лизы. Об этом российский телеведущий заявил на странице в соцсети Instagram, опубликовав небольшой видеоролик.