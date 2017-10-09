Юлия Меньшова выгнала Титомира из студии «Сегодня вечером»

Телеведущая Юлия Меньшова попросила исполнителя Богдана Титомира уйти из студии телепрограммы «Сегодня вечером». Поводом для такой просьбы стало поведение музыканта, который постоянно перебивал всех присутствующих.

Артист, автор ставшей крылатой фразы «пипл хавает», постоянно перетягивал инициативу на себя, перебивал ведущих и сам выбирал тему беседы.

Когда терпение ведущих было переполнено, Меньшова намекнула Богдану, что пора бы уже и покинуть программу. Артист согласился, поцеловал Юлии руку и удалился с середины эфира.

Следует отметить, что во время прощального жеста Максим Галкин поблагодарил Богдана Титомира за его присутствие. «Ты сделал это шоу», - прокомментировал телеведущий поведение музыканта.