Басков решил отдохнуть от сцены и от самого себя

Знаменитый эстрадный певец Николай Басков не видит перспектив в своей творческой деятельности и намерен на время покинуть сцену, чтобы переосмыслить своё будущее. Подобное заявление он сделал в соцсети Instagram.

"И вообще мне нужно отдохнуть от самого себя, да и публике следует от меня прежнего отдохнуть и познакомиться с новым!!!" - написал Николай. "Сил в этом важном деле, Николай !!! Мы ждём тебя, Всегда !!!!!!", - написал Дима Билан.

Напомним, на днях у певца день рождения, ему исполняется 41 год.

Популярный певец Николай Басков и телеведущая, признанная красавица Виктория Лопырева публично рассказали о грядущей свадьбе в шоу "Прямой эфир" у Андрея Малахова. Им пришлось изменить дату свадьбы.