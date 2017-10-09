Основатель грайма Мейджор Эйс скончался в Великобритании

Скончался пионер жанра "грайм" Люк Монеро, более известный под псевдонимом Мейджор Эйс. Об этом на своем аккаунте в социальной сети Instagram сообщает его младший брат Касс.

Эйс скончался от рака мозга. По информации от его брата, он долгое время находился в госпитале, однако так и не смог побороть недуг.

Мейджор Эйс был одним из основоположников жанра "грайм". Он основал группу Pay As U Go Cartel, с которой начиналась карьера таких музыкантов, как Riko Dan, Gods Gift, Wiley и Flowdan.

"Грайм" возник в начале 2000-х годов в Великобритании. Одним из самых известных представителей этого направления является Диззи Раскал.