Авраам Руссо объявил о разводе

Стало известно, что певец Авраам Руссо собирается развестись с женой Морелой. Пара была вместе двенадцать лет, в браке у них родилось двое детей - дочери Эмануэлла и Аве Мария.

О проблемах в семье Руссо честно рассказал на программе Андрея Малахова «Прямой эфир». Также на съемках программы появился адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы Морелы. Супруга артиста хочет оставить себе особняк в Нью-Джерси. По предварительным подсчетам, имущество оценивается в 300 миллионов рублей, сообщает Starhit.

Напомним, что Авраам Руссо переехал жить в Америку 11 лет назад, после того как на него было совершено покушение.