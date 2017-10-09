Дочь Кристины Орбакайте очень похожа на знаменитую маму

Алла Пугачева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию подросшей внучки Клавдии. Примадонна оставила под снимком дочери Кристины Орбакайте милый комментарий.

«Мое чудо-Клавуся», — подписала снимок Алла Пугачева.

Поклонники отмечают большое сходство девочки с Орбакайте и написали ряд положительных комментариев к фотоснимку. Дочери Кристины Орбакайте и Михаила Земцова в этом году исполнилось 5 лет.

Ранее Максим Галкин выложил в Instagram фото встречи его двойняшек с дочерью Кристины Орбакайте. На снимке Лиза и Гарри позируют вместе с их племянницей Клавдией.