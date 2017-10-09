У Степана и Елизаветы Михалковых родился сын

В семье ресторатора Степана Михалкова и его жены Елизаветы произошло радостное событие.

Оказалось, что у звездной пары практически через десять лет брака появился первый совместный ребенок. Весной текущего года Елизавета подарила своему 51-летнему супругу сына, которого решили назвать Лукой. Как уточнила счастливая мать изданию "СтарХит", имя малышу выбирали по святцам не семейном совете.

Напомним, что для Елизаветы этот малыш стал первенцем, а для Степана – уже четвертым ребенком. Его старшая дочь от первого брака Александра недавно объявила о своей беременности.