Селин Дион отдала выручку от концерта родным жертв стрельбы в Лас-Вегасе

Всемирно известная певица Селин Дион пожертвовала выручку от своего концерта родным жертв стрельбы в Лас-Вегасе.

Артистка вышла на сцену в этом городе всего лишь через два дня после происшествия. Звезда приняла решение возобновить свои выступления, чтобы показать свою поддержку и любовь всем, кого так или иначе коснулась трагедия 1 октября.

Как уточняет ТАСС, Селин Дион захотела помочь всем пострадавшим "в час огромной утраты", причем не только в эмоциональном, но и в финансовом смысле. Отметим, что деньги перечисляются в общественный фонд GoFundMe, который был основан в прошлый понедельник.