Молодая жена родила 59-летнему актеру Александру Половцеву второго ребенка. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и его 37-летняя супруга Оксана родили первого ребенка - сына - еще в прошлом году.

Их сынок Андрей был желанным и запланированным. Девочку жена Половцева родила еще пять месяцев назад. Но супруги не афишировали увеличения семейства.

О рождении дочку актер рассказал Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион". Как и сын, дочка была у пары запланирована. По словам Половцева, больше детей они рожать не планируют. По его мнению, он уже не молод. За будущее детей актер спокоен. Он обеспечил их недвижимостью.

Оксана - вторая жена Половцева. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" много лет прожил в браке с Юлией Соболевской. Их сын уже взрослый, ему 26 лет. Актер с бывшей женой поддерживает добрые отношения.