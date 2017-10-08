Анна Семенович показала свою растяжку

Певица и бывшая спортсменка Анна Семенович раззадорила своих поклонников, выложив в соцсети фотографию с подписью: "Приехав в Питер, решила сразу заняться растяжкой, вдруг в Мариинку возьмут".

Растяжку Семенович сразу стали сравнивать с растяжкой балерины Анастасии Волочковой - большой любительницей выкладывать фото шпагатов.

Анна Семенович серьезно занималась фигурным катанием, выступала на чемпионатах России и международных соревнованиях. Одним из ее партнеров был Роман Костомаров. Из спорта Анна ушла и вскоре стала солисткой группы "Блестящие". Сейчас она выступает сольно и ведет программы на телевидении.