Трехлетний сын Сергея Лазарева следит за чистотой обуви отца

Трехлетний сын знаменитого российского артиста Сергея Лазарева постоянно удивляет своего отца.

Буквально на днях певец признался в беседе с ведущим программы "Честное слово" Юрием Николаевым, что Никита очень похож на него. Маленький мальчик уже умеет читать по слогам, учится писать цифры и буквы, плавает в бассейне и занимается футболом.

Недавно ребенок изумил звездного отца – он взял щетку для обуви и начал чистить папе ботинки, приговаривая, что вещи должны содержаться в чистоте. Лазарев убежден, что любовь к порядку перешла к малышу от него.