Дмитрий Нагиев сделал комплимент Нине Шацкой (ВИДЕО)

Популярный телеведущий, ведущий шоу "Голос" Дмитрий Нагиев сделал комплимент исполнительнице романсов Нине Шацкой. Известная певица была участницей слепого прослушивания, исполнила романс "Очаровательные глазки".

Пелагея, слушая Шацкую, отметила очень профессиональное исполнение. А наставник Александр Градский сразу прелположил, что это Нина Шацкая.

И Градский не ошибся. 51-летняя артистка призналась, почему решилась прийти на шоу. Она рассказала, что в прошлом сезоне обратила внимание, как подопечные девушки наставника Димы Билана исполнили романс из ее репертуара. Нину порадовало, что начинающие певцы интересуются романсами, и видео номера стало набирать массу кликов в сети. И она захотела продемонстрировать свой голос.

Повернулся к Шацкой Дима Билан. Наставники отметили, какая Нина Шацкая красивая, как шикарно она выглядит. "Шикарная, царственная, божественная", - похвалили певицу почти хором Пелагея, Градский, Билан и Агутин. Исполнительница призналась, сколько ей лет. А Дмитрий Нагиев ее назвал кралей.