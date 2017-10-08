Татьяну Овсиенко заподозрили в злоупотреблении пластикой
8 октября 2017, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитую российскую певицу Татьяну Овсиенко заподозрили в злоупотреблении пластикой.
На новом снимке, опубликованном на страничке артистки в Instagram, некоторые поклонники не узнали свою любимицу. Фанаты 51-летней Овсиенко подозревают, что звезда сходила к пластическому хирургу и сделала подтяжку лица, поскольку ее кожа выглядит слишком ровной для ее возраста.
Ряд фолловеров поддержал начинание Татьяны, однако нашлись и такие люди, которым не по душе пришлись изменения во внешности женщины. Сама Овсиенко никак не комментирует возможные манипуляции со своим лицом.