Экономку покойного Джорджа Майкла подозревают в организации вечеринок в его доме

Экономку легендарного артиста Джорджа Майкла, который скончался в 2016 году, подозревают в организации вечеринок в доме звезды.

Якобы женщина по имени Ню Финдли пускает в помещения фанатов певца, проводит там экскурсии и устраивает праздники. Как уточняет издание The Sun, 25 июня, в день рождения Джорджа Майкла, двое поклонников артиста увидели фотографии, сделанные в его доме. Экономка, согласно некоторым данным, пригласила на вечеринку множество людей.

Авторы мемориальных групп в Facebook пришли в ужас от увиденного и сообщили об этом сестре певца Малани Панайоту. Отмечается, что женщина уже обратилась к семейному адвокату.