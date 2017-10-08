Дочь Валерия Меладзе устроила шикарную свадьбу в Марокко

Старшая дочь знаменитого российского артиста Валерия Меладзе устроила в Марокко шикарную свадьбу.

Официально Инга Меладзе и Нури Вергезе стали мужем и женой в январе текущего года в Кембридже. Влюбленные очень хотели устроить торжественную церемонию в Марокко, где молодой мужчина сделал предложение два года назад, передает StarHit.

Мать невесты Ирина Меладзе сообщила, что на свадьбе в Кембридже присутствовали лишь 16 человек, в частности не было главы семейства Валерия Меладзе. Октябрьское торжество в Марокко оказалось более пышным и проходило в пятизвездочном отеле в Марракеше. Праздник проводился сразу на четырех языках – русском, английском, французском и арабском.