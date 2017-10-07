Бузова рассказала об унижениях и победах этого года

Ольга Бузова откровенно рассказала об унижениях и оскорблениях, которые ей пришлось пережить за последний год. Своими переживаниями теледива решила поделиться с подписчиками в Instagram.

Бузова призналась, что стала сентиментальной из-за унижений, а каждое доброе слово вызывает у нее слезы счастья. Певица припомнила оскорбительный комментарий Яны Поплавской по поводу ее наряда на вручении музыкальной премии. Не забыла Бузова и Анастасию Волочкову, «прошедшуюся» по поводу ее формы груди.

Ее обострённая ранимость объясняется не только напряжённым графиком, но и одиночеством. Ольга ищет мужчину искреннего, заботливого и обязательно с чувством юмора.

Ранее сообщалось, что Ольгу Бузову оштрафовали за езду на кровати по Москве.