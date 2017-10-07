Михайлов, Билан и Лепс поздравили Путина, присоединившись к флешмобу

Звезды шоу-бизнеса подготовили для главы государства Владимира Путина флешмоб. Они передают друг другу эстафету, поздравляя президента. Эстафету в социальной сети Instagram запустила Нюша.

Уже опубликованы поздравления от Александра Овечкина, его супруги Анастасии Шубской, Полины Гагариной, певицы Валерии, Лолиты, Анастасии Заворотнюк, Кети Топурии, Иосифа Пригожина и многих других.

От всей семьи и от себя лично Путина поздравил и поблагодарил Стас Михайлов. Он пожелал президенту "сил и терпения на нелёгком поприще" и долголетия. Дима Билан пожелал Путину здоровья и успехов в работе. Он добавил, что хочет, чтобы страна "становилась всё лучше и лучше".

Лепс пожелал президенту здоровья и политического долголетия. Он спел "Happy Birthday, dear Vladimir" и закончил эстафету, просто не передав её никому.

Как сообщалось ранее, блогеры решили поздравить лидера от имени первых лиц других государств. Авторы написали свои слова на мелодию композиции Егора Крида и MOLLY "Если ты меня не любишь", а героям ролика пририсовали лица политиков.