СМИ сообщают о новом возлюбленном Наташи Королевой

В последнее время популярная певица Наташа Королева все чаще появляется на людях с привлекательным жгучим брюнетом – композитором Германом Титовым. Звезды давно знакомы, но отношения, похоже, перешли на новый уровень.

СМИ пишут, что Наташа проводит больше времени с Германом, чем со своим мужем Сергеем Глушко. Королева даже снялась с Титовым в довольно откровенной фотосессии, вызвав таким поступком волну негодования у поклонников.

Сама Королева появившуюся информацию никак не комментирует. "Все пытаются залезть в мою личную жизнь, но я этого делать не позволю", - заявила певица "Собеседнику".