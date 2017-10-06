СМИ узнали о расставании певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике

Шакира рассталась со своим возлюбленным - футболистом «Барселоны» Жераром Пике. В настоящее время бывшие влюбленные живут отдельно, их двое сыновей - Милан и Саша - находятся с матерью.

Об этом сообщает издание HollywoodLife.com, ссылаясь на источники, близкие к паре. Знаменитости прожили в гражданском браке около семи лет и всегда называли семью «главным проектом жизни».

Несколько месяцев назад певица купила дом в Барселоне, куда переехала с детьми.

По слухам, причиной разрыва стала ревность футболиста. Знаменитая пара эту новость пока никак не прокомментировала.

Шакира и Жерар Пике познакомились в 2010 году во время чемпионата мира по футболу в ЮАР.