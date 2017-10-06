Маша Малиновская опубликовала в соцсети результаты анализов

Телеведущая Маша Малиновская, которой недавно предлагала помощь ее коллега Дана Борисова, опубликовала в соцсети результаты анализов. У Малиновской не обнаружено ничего, подтверждающего, что она могла принимать наркотики.

Телеведущая сдала тест на наркотики после того, как Дана Борисова в одной из телепрограмм заявила, что хочет помочь некотором коллегам избавиться от зависимости. Борисова намекнула, что в помощи нуждается Маша Малиновская.

Малиновская выложила в Instagram копию медицинского документа. Но подписчики засомневались в подлинности справки, отметив, что на документе нет печати.

"ПОДОЙДИТЕ БЛИЖЕ БАНДЕРЛОГИ...", - подписала фото Малиновская. И еще она ответила Андрею Малахову: "Андрей, я легла в госпиталь на обследование, моя мама в реанимации с сердцем. Это для тебя. Ты журналист, а не сплетник, и прежде, чем макать меня в их дерьмо, следовало удостовериться, что я этого не заслуживаю. Или, по крайней мере, задать им вопрос, откуда они взяли, что я из их числа! Они со мной пили или видели, как я это делаю? Когда? При каких обстоятельствах? Мы не знакомы даже. Теперь у меня нет шанса отмыться. Благодарю. В погоне за скандалом, ты, возможно, убил пару ни в чем не повинных жизней". (орфография сохранена).