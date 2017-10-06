Никита Михалков скоро станет прадедушкой

В скором времени российский режиссер и актер Никита Михалков станет прадедушкой.

Внучка артиста Александра на своей страничке в соцсети Instagram опубликовала снимок, на котором отчетливо виден ее округлившийся живот. Старшая дочка ресторатора Степана Михалкова таким образом объявила о своей беременности. Поклонники молодой женщины поздравили ее со скорым пополнением в семье.

Отметим, что Александра Михалкова родилась в 1992 году. Родители дали ей имя в честь ее предка, певца Александра Вертинского.