Диана Шурыгина опубликовала фото из ЗАГСа

Диана Шурыгина вышла замуж за Андрея Шлягина, с которым познакомилась на Первом канале. 18-летняя новобрачная опубликовала фото из ЗАГСа. По словам счастливой Дианы, ей хочется делиться каждым моментом торжества.

Диана - уроженка Ульяновска. Ее муж - москвич. Они познакомились минувшей весной. Шлягин предложил девушке выйти за него замуж. Диана сразу согласилась. Они не стали долго тянуть со свадьбой. Родители предлагали им еще повстречаться, но Диана решила, что не стоить тянуть время.

Накануне свадьбы Шурыгина устроила девичник с подругами. "А девичник мы провели в спа салоне, конечно же) перед торжеством это самое то. Привести душу и тело в порядок. Я так волнуюсь, друзья! сегодня точно не уснуть, хоть и надо выспаться!" - рассказала невеста. "Неужели этот день настал" - написала сегодня утром Диана.

Судя по фото, у нее очень красивое платье. После росписи в ЗАГСе молодожены катались по Москве. Свадьба гуляет в одном из московских ресторанов. Диана выкладывает первые фото.

На Первом канале выходила программа с участием Дианы Шурыгиной.