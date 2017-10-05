Сати Казанова: Как успеть выйти замуж при таком графике

Певица Сати Казанова призналась, что день рождения она отметила с женихом-итальянцем, но они пока не поженились. Журналисты поторопились выдать замуж артистку. В прессе появилась информация о тайной свадьбе Сати Казановой.

Якобы они с женихом-итальянцем отметили в Москве 35-летие Сати и сразу расписались в одном из столичных ЗАГСов.

Сама Казанова опровергла слухи и свадьбе. Артистка в интервью изданию Wday подробно описала распорядок событий 4 октября.

По словам Сати, она с самого утра занималась, училась, репетировала, а после занятий еще успела на съемки. "Дорогие друзья, сами подумайте, как при таком насыщенном распорядке еще и замуж можно выйти", - говорит певица. Жених Сати - итальянский фотограф Стефано Тиоццо.

В соцсети Сати Казанова опубликовала фото вместе с самыми родными - мамой, отцом и сестрами.