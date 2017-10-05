Виктория Бэкхем рассказала два главных секрета своей стройности

Знаменитый модельер, супруга футболиста Дэвида Бэкхема Виктория поделилась двумя ключевыми секретами своей стройности.

Мать четверых детей призналась, что ее фигура – отнюдь не подарок судьбы, а следствие напряженной работы. Оказалось, что Виктория почти не употребляет мясо, зато часто ест рыбу. Более того, даже в собственный день рождения она не позволяет себе съесть кусочек торта, заменяя его ягодами, передает 7days.ru.

Женщина добавила, что есть еще два правила, которым она постоянно следует. Во-первых, Виктория Бэкхем регулярно употребляет цветочную пыльцу, которая позволяет ей сохранить гладкую кожу. Во-вторых, между приемами пищи она перекусывает смесью семян. Интересно, что вся семья кутюрье также питается правильно.