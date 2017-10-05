Маленькая дочь всемирно известной звезды шоу "Голос" погибла во время прогулки
5 октября 2017, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
//Шоу-бизнес 13+
5 октября 2017, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
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Адвокат Учителя подготовил памятку по "борьбе с мракобесами" для прокатчиков
//Общество
//Общество
Несколько улиц Москвы будут закрыты для проезда 6 и 7 октября
//В мире
Виктория Бэкхем рассказала два главных секрета своей стройности
Пять человек погибли в результате ДТП в Чечне на трассе Гехи-Валерик
//Наука
//Общество
Из-за дождя Москва стоит в пробках, и ситуация будет ухудшаться
Эксперт убежден, что цены на гречку могут существенно упасть
В ФАС рассказали, ожидается ли рост цен на бензин в 2018 году
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