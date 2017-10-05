Всемирно известный американский певец, звезда американской версии шоу "Голос" потерял маленькую дочь.

Трагедия произошла, когда Пол Блэк гулял с малышкой и семимесячным сыном в Южном Уэльсе. Джип, согласно последней информации, слетел с ручника, врезался в стену, которая и обрушилась на семью. Как уточняет сегодня издание The Daily Mail , девочка погибла на глазах отца.

Певец попросил судью не рассказывать во время следствия подробности происшествия его жене, поскольку он боится, что женщина не сможет вынести страшных деталей.