Алла Пугачева удивила фанатов своей изменившейся фигурой
5 октября 2017, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сразила поклонников наповал своей изменившейся фигурой.
Накануне звезда появилась в одном из московских ресторанов на праздновании дня рождения своей подруги Алины Редель. Для мероприятия Пугачева выбрала черный наряд, который эффектно подчеркнул ее стройные формы. Поклонники пишут под снимком звезды в социальной сети Instagram комплименты, многие убеждены, что артистке удалось добиться восхитительных результатов.
Некоторые даже считают, что певица приближается к модельным параметрам.