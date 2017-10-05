Алла Пугачева удивила фанатов своей изменившейся фигурой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сразила поклонников наповал своей изменившейся фигурой.

Накануне звезда появилась в одном из московских ресторанов на праздновании дня рождения своей подруги Алины Редель. Для мероприятия Пугачева выбрала черный наряд, который эффектно подчеркнул ее стройные формы. Поклонники пишут под снимком звезды в социальной сети Instagram комплименты, многие убеждены, что артистке удалось добиться восхитительных результатов.

Некоторые даже считают, что певица приближается к модельным параметрам.