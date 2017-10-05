Фанаты подозревают, что Сати Казанова уже вышла замуж

Поклонники знаменитой российской певицы Сати Казановой подозревают, что она уже вышла замуж за своего возлюбленного – итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

В начале августа влюбленные подали заявление в ЗАГС, однако информации о том, состоялось ли сама свадьба, пока нет. Как отмечает издание "StarHit", ряд журналистов сообщает о том, что церемония могла пройти в московском Дворце бракосочетания №4.

Пока Сати Казанова никак не комментирует слухи об изменении своего статуса. В настоящий момент женщина активно занимается своей карьерой и часто появляется на мероприятиях.