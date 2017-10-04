Сати Казанова оформила отношения с итальянцем, узнали СМИ

Появилась информация о том, что экс-солистка группы "ВИА-Гра" Сати Казанова тайно вышла замуж.

Влюбленные расписались в столичном Дворце бракосочетания №4, расположенном в Северном административном округе столицы.

Торжественная часть бракосочетания назначена на 12 октября.

С Тиоццо знаменитость познакомилась три года назад в Германии – на свадьбе у друзей. Об избраннике Сати известно немного: он родился и живёт в Италии, работает фотографом и много путешествует по миру.

Поклонники знаменитой российской певицы Сати Казановой убеждены, что она скоро станет матерью. Звезда в настоящий момент активно готовится к свадьбе со своим возлюбленным, итальянцем Стефано Тиоццо.