Нюша показала видео, как танцует с мужем на свадьбе

Российская певица Нюша, в августе этого года тайно вышедшая замуж, неохотно делится с поклонниками подробностями торжества. Лишь через некоторое времяона стала делиться с поклонниками красочными снимками со свадьбы.

Недавно певица поделилась видео, как пара исполняет чувственный танец на свадебной церемонии. В комментариях подписчики похвалили таланты пары к танцам, а также подчеркнули, что молодожены выглядят гармонично.

Бракосочетание 26-летней артистки и 36-летнего генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова состоялось в Казани. Свадьба на Мальдивах была тайной — о том, что певица сыграла свадьбу, Нюша сообщила спустя некоторое время.