Певица Полина Гагарина призналась, почему не показывает дочь

Знаменитая российская певица Полина Гагарина рассказала, почему никому не показывает свою маленькую дочь.

Артистка стала мамой девочки, которую назвали красивым именем Миа, весной текущего года. Во время беременности Гагарина тщательно скрывала свое положение от поклонников, а после родов она еще ни разу не продемонстрировала фанатам лицо малышки.

Полина четко обозначила свою позицию, отметив, что не будет показывать дочку в ближайшие десять лет. Певица заметила, что представила своего старшего сына Андрея публике, когда ему было всего три года, однако тогда вокруг нее не было такого ажиотажа, передает "7 Дней".