Актриса Наталья Рудова показывает фото в бикини в бассейне

Актриса Наталья Рудова обладательница идеальной фигуры и периодически смело выкладывает в соцсеть свои фотографии в бикини на пляже или в бассейне. Обычно поклонники осыпают 34-летнюю красавицу комплиментами.

"Сногсшибательная", "Вот удивительно! Большая редкость Наталье идет и блонд цвет и черный! Она всегда красавица!" - пишут в комментариях.

Сама Наталья неоднократно рассказывала о работе над фигурой. По ее словам, и в еде приходится себя ограничивать и тренировать тело надо обязательно.

На новых фото актриса улыбается. А пару месяцев назад она выложила в Instagram свое фото со слезами на глазах.

"Мы не умели быть вместе. зато вместе не быть у нас замечательно получается. я бы даже сказала—гениально! я стала такой самостоятельной. научилась засыпать без тебя, дышать не тобой, думать не о тебе, а самое главное не видеть в тебе своё будущее. как я вообще могла его разглядеть, в тебе. во всём виновата моя близорукость, не иначе. так странно вспоминать о том, что когда-то я была готова отправиться за тобой на край света, а сейчас не сделала бы ни шага..." - писала актриса.