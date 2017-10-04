Актриса Мария Кожевникова попросила о помощи

Актриса, мама троих сыновей Мария Кожевникова попросила о помощи. Она отдыхала на море и уронила свой айфон в воду. По словам Кожевниковай, пропала не только ценная для нее информация но самое главное - фотографии детей и видеозаписи появления мальчиков на свет.

Актриса переживает. "Для меня это крах!" - написала она в соцсети. Мария Кожевникова разместила в Instagram "крик души" - просьбу о помощи. Она ищет "крутого мастера по айфонам", который способен восстановить память.

В ответ ей прислали разные советы.

Напомним, третьего мына экс-депутат Госдумы родила в июле.