Названа причина смерти основателя Playboy Хью Хефнера

Накануне стала известна официальная причина кончины основателя журнала Playboy Хью Хефнера.

Как уточняется в заключении о смерти, 91-летний американец ушел из жизни в результате остановки сердца. Согласно информации портала The Blast, также в документе указано, что Хефнер в последние несколько дней перед кончиной страдал от кишечной палочки и заражения крови, кроме того, у него была диагностирована легочная недостаточность.

Интересно, что в заключении о смерти в графе профессия значилось "основатель Playboy".