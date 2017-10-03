Алена Свиридова продемонстрировала плотный загар и напугала им поклонников

Во вторник, 3 октября, знаменитая российская артистка Алена Свиридова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок и похвасталась своим плотным и очень темным загаром.

Певица приобрела новый оттенок кожи во время отдыха в турецком Бодруме. Чтобы подчеркнуть загар, Свиридова надела открытое платье лимонного цвета.

Некоторые поклонники пришли в восторг от внешнего вида звезды, однако нашлись и такие подписчики, которые сочли загар Алены неестественным. Многие подчеркнули, что настолько активный загар наносит непоправимый вред коже, приводит к ее преждевременному старению, а в некоторых случаях и к серьезным заболеваниям.