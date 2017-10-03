Лариса Гузеева пообещала проклясть недоброжелателей

Российская телеведущая Лариса Гузеева обещает проклясть всех людей, которые осмеливаются ее критиковать. Соответствующее послание она опубликовала на личной странице в Instagram.

Поводом для недовольства теледивы оказалось обсуждение в Instagram ее возраста и веса. Гузеева написала, что прекрасно знает, сколько ей лет, сколько она весит и где работает. Телеведущая назвала злопыхателей "поганью" и пригрозила наложить проклятие на тех, кто будет "испражняться" на ее странице в соцсети. Гузеева отметила, что даже ее соседи знают, какой у нее "тяжелый глаз".

Ранее во время очередной съемки телевизионного шоу «Давай поженимся!» ведущая Лариса Гузеева слишком эмоционально отреагировала на слова потенциальной невесты из Тамбова.