Лариса Гузеева пообещала проклясть недоброжелателей
3 октября 2017, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]
Российская телеведущая Лариса Гузеева обещает проклясть всех людей, которые осмеливаются ее критиковать. Соответствующее послание она опубликовала на личной странице в Instagram.
Поводом для недовольства теледивы оказалось обсуждение в Instagram ее возраста и веса. Гузеева написала, что прекрасно знает, сколько ей лет, сколько она весит и где работает. Телеведущая назвала злопыхателей "поганью" и пригрозила наложить проклятие на тех, кто будет "испражняться" на ее странице в соцсети. Гузеева отметила, что даже ее соседи знают, какой у нее "тяжелый глаз".
Ранее во время очередной съемки телевизионного шоу «Давай поженимся!» ведущая Лариса Гузеева слишком эмоционально отреагировала на слова потенциальной невесты из Тамбова.