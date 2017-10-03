Поклонники подозревают, что дочь Валентина Юдашкина вновь беременна

Дочь знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина недавно взволновала своих поклонников.

Фанаты Галины Юдашкиной подозревают, что молодая женщина, впервые ставшая мамой в прошлом году, вновь беременна. После первых родов дочь кутюрье приложила много усилий, чтобы вернуть себе идеальную фигуру. После этого она не стеснялась демонстрировать плоский живот в обтягивающих нарядах, однако в последнее время Галина начала носить объемные наряды.

Поклонники женщины рассмотрели на одном из снимков округлившийся живот и теперь с нетерпением ждут официального заявления. Галина Юдашкина пока никак не комментирует эти слухи.