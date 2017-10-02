Дана Борисова может не вернуться в Москву

Дана Борисова, которая лечилась в клинике в Таиланде от наркозависимости, может навсегда поселиться в азиатской стране. По некоторым данным, звезда неплохо устроилась в королевстве и не намерена возвращаться в Москву.

В Таиланде Борисова проживает в роскошной вилле с бассейном, расположенной на берегу Сиамского залива. Телеведущая даже записала видео, где продемонстрировал свои апартаменты и вид на море.

Кстати, ранее Борисова заявила о выходе нового шоу, в котором она будет ведущей. "Я буду показывать на своем примере, что даже в 41 год можно исправиться", – рассказала Дана.

Хотя информация о том, что Борисова останется в Таиланде, скорее всего слухи.

Дана Борисова рассказала, что стала принимать наркотики, чтобы снять душевную боль, причиняемую ей мужчинами. Они, по словам Борисовой, взрастили в женщине комплексы, убедив ее в том, что она некрасивая.

Ранее сообщалось, что Крис Кельми, у которого из-за проблем с алкоголем в последние годы идет черная полоса, на днях намерен отправиться в Таиланд. Кельми пообещал сделать все от него зависящее, чтобы вернуться в Москву другим человеком.