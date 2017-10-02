Вивьен Вествуд утверждает, что мыться надо реже

76-летняя британский дизайнер Вивьен Вествуд рассказала в интервью Guardian, что моется всего раз в неделю и поэтому "до сих пор молода". По ее мнению, принимать ванну чаще одного раза в неделю попросту вредно.

Вествуд уверена, чтобы сохранить свежесть, достаточно сократить число водных процедур. Такую рекомендацию дизайнер дала в ответ на комплимент журналистов по поводу ее сохранившейся юношеской внешности. Ее муж Андреас Кронталер добавил к словам жены: "Нельзя слишком много мыться. Она принимает ванну каждую неделю. Вот почему она выглядит такой сияющей... Я моюсь раз в месяц", – уточнил Кронталер.